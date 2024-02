Jair - Daniel Ramalho/Vasco

JairDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/02/2024 16:58 | Atualizado 05/02/2024 17:01

Rio - O Vasco informou que exames de imagem realizados nesta segunda-feira, 5, detectaram que Jair sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ainda segundo o Cruz-Maltino, o volante já deu início ao tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e, nos próximos dias, passará por cirurgia.



Jair se lesionou ainda no começo do clássico com o Flamengo , que aconteceu na noite do último domingo, 4. Na ocasião, ele precisou deixar o campo aos 11 minutos do primeiro tempo. Matheus Carvalho entrou em seu lugar.

O Cruz-Maltino não informou o prazo de recuperação, mas, em média, é de oito meses. Dessa forma, o volante deve perder boa parte da temporada 2024.

— Vasco da Gama (@VascodaGama) February 5, 2024

Vale destacar que Jair é o segundo jogador de meio-campo do Vasco que sofre uma grave lesão num curto período de tempo. Na semana passada, o Vasco comunicou que Paulinho teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito ( clique aqui e relembre ). Ele também passará por cirurgia e perderá boa parte da temporada.