O atacante Vegetti tem atuado no sacrifício por causa de uma fissura na costela - Leandro Amorim / Vasco

O atacante Vegetti tem atuado no sacrifício por causa de uma fissura na costelaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 05/02/2024 12:50

Rio - O Vasco ligou o alerta no Campeonato Carioca. Em sétimo lugar com nove pontos, o Cruz-Maltino não terá à disposição o centroavante Pablo Vegetti nas próximas semanas. O jogador, de 35 anos, sofreu uma fissura na costela durante a pré-temporada no Uruguai e tem jogado há duas semanas no sacrifício.

A lesão revelada pelo auxiliar Emiliano Díaz após o empate sem gols com o Flamengo, neste último domingo (4), no Maracanã, ocorreu contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, durante o torneio amistoso na pré-temporada. O lance da contusão aconteceu aos três minutos do primeiro tempo da partida.

Vegetti iniciou o tratamento com cinesiologia, uma terapia alternativa com enfoque holístico, já no retorno ao Brasil, segundo informações do "ge". A lesão é considerada de baixo risco e, por isso, ele não foi vetado das partidas seguintes, mas tem reclamado de dores no local da fissura.

O Vasco não revelou a lesão publicamente para evitar que os zagueiros adversários se aproveitassem para marcá-lo. A comissão técnica cobra reforços. Vegetti é o único centroavante do elenco e o seu substituto é o jovem Rayan, de 17 anos, que não é centroavante de origem. Paulinho também está fora por oito meses.

Vegetti não viaja com a delegação do Vasco para Manaus. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 21h15 (de Brasília), contra o Audax, lanterna da competição e o único sem pontuar, na Arena da Amazônia, pela 7ª rodada da Taça Guanabara.