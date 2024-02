Alexandre Mattos é o diretor de futebol do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Alexandre Mattos é o diretor de futebol do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 05/02/2024 11:19

Rio - Ainda em busca de reforços para a temporada, o Vasco tem negociações avançadas para a contratação de Breno Lopes, atacante, de 28 anos, que defende o Palmeiras. O Cruz-Maltino entende que precisa de um nome para disputar a posição com Pablo Vegetti. As informações são do portal "GE".

O Vasco também deseja a contratação de um atacante de lado. Pedro Henrique, de 33 anos, que pertence ao Internacional, também está negociando. Em relação ao atleta colorado, as conversão não estão tão avançadas.

Breno Lopes teve passagens por Juventude, Figueirense e Athletico-PR. Ele chegou ao Palmeiras em 2020 e em pouco tempo entrou para a história do Verdão. Ao fim da sua primeira temporada, que se encerrou no ano seguinte por conta da pandemia, o jogador fez o gol do título da segunda Libertadores do Verdão, conquistada no Maracanã, em final contra o Santos.

Na temporada atual, Breno Lopes entrou em campo em três partidas, sendo duas como titular e não balançou as redes. No total, o atacante tem 162 partidas pelo clube paulista paulista, com 24 gols marcados.