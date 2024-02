Bandeira do Vasco - Leandro Amorim | Vasco Da Gama

Publicado 05/02/2024 21:50

Rio - Keiller Victor Luis já têm condições legais de estrear pelo Vasco. Os nomes dos três reforços, anunciados pelo Vasco nesta segunda-feira, 5, foram publicados tanto no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, quanto no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas), da Ferj.

O goleiro Keiller pertence ao Internacional e ficará emprestado ao Vasco até o fim desta temporada. Ele chega para ser o reserva imediato de Léo Jardim, titular absoluto da meta vascaína.