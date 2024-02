Du Queiroz defende atualmente o Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Du Queiroz defende atualmente o Zenit, da RússiaDivulgação / Zenit

Publicado 06/02/2024 16:39

Rio - Na busca de um volante para repor as ausências de Paulinho e Jair, que tiveram sérias lesões recentemente, o Vasco definiu o nome de Du Queiroz, ex-jogador do Corinthians e que atualmente defende o Zenit, da Rússia, como principal alvo. O nome foi bem avaliado pela diretoria e o Cruz-Maltino, agora, aguarda o aval da 777 Partners para abrir negociações. As informações são da "Itatiaia".

O volante, de 24 anos, seria um dos dois nomes comentados por Alexandre Mattos na entrevista coletiva desta terça-feira (6) que o Vasco levou para a aprovação da 777 Partners. A diretoria, entretanto, sabe que, para contratar Du Queiroz, seria necessário investir uma boa compensação financeira ao Zenit, e, por isso, exige urgência na resposta da dona majoritária da SAF do clube.



Revelado pelo Corinthians, Du Queiroz pertence ao Zenit desde junho. O volante fez 16 partidas no clube russo, e marcou um gol. Para contratá-lo, o Vasco entende que precisará seguir um processo parecido com o que trouxe Adson ao clube, que ficou apenas cinco meses no Nantes, da França, e decidiu defender a camisa cruz-maltina.