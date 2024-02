Alexandre Mattos é o diretor de futebol do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/02/2024 14:46

Rio - Após apresentar Adson e Victor Luis, na tarde desta terça-feira (6), no CT Moacyr Barbosa, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, falou sobre a busca por mais reforços. O dirigente pediu paciência à torcida cruz-maltina e afirmou que está buscando nomes para os lugares de Paulinho e Jair, que se lesionaram. No entanto, lembrou que o martelo é batido apenas pela 777 Partners.

"Eu vim para o Vasco sabendo que há uma nova ordem no futebol, uma SAF, que é uma empresa. E a empresa ela toca o clube como uma empresa. Obviamente futebol tem algumas particularidades que precisam ser ajustadas com o tempo, principal delas talvez seja a tomada decisão com risco. No futebol brasileiro o risco faz parte de tudo, a gente trabalha com seres humanos, não máquinas", disse Mattos.

"O risco faz você recuar ou não. No caso de uma empresa, ela quer o menor risco possível. No futebol às vezes você arrisca um pouco mais, o resultado pode vir ou não vir. Você tem que ter saídas e organização para que isso não cause problemas", completou.

"Tenho que entender que a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria. Alguns são aceitos e outros não. Às vezes coloco algumas necessidades, e eles dizem "não". Tenho que compreender isso e bola para frente. Em menos de 24 horas já dei 2, 3 opções (para os lugares de Paulinho e Jair). Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão", garantiu o dirigente.

Alexandre Mattos também falou sobre os objetivos do Vasco na temporada. Segundo o dirigente, o foco é permanecer na Série A, mas a expectativa é de um ano melhor do que 2023.

"O objetivo do Vasco esse ano é ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Queremos ser campeões? Claro. Mas o objetivo é estar melhor do que ano passado, não passar o sufoco do ano passado. Muitas vezes tem limitações de perfil, de orçamento, de números. Se analisar, o Vasco já contratou 9, 10, incluindo jogadores que já estavam e tivemos que comprar. É um número relevante para a 777. Isso tudo que precisa ser compreendido", finalizou.