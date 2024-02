Keiller foi anunciado pelo Vasco na segunda-feira (5) - Leandro Amorim / Vasco

Keiller foi anunciado pelo Vasco na segunda-feira (5)Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/02/2024 13:03

Rio - Reforço do Vasco para esta temporada, o goleiro Keiller foi anunciado na segunda-feira (5) e valorizou a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina. Em entrevista à VascoTV, ele também frisou que conhece alguns atletas que já estão no clube e que certamente o ajudarão na adaptação.

"É uma emoção muito grande estar vestindo a camisa do Vasco. Uma oportunidade imensa. É um desafio muito grande. Precisava de novos desafios para a minha carreira", declarou Keiller.



"Conheço bastante o Zé Gabriel, fiz base com ele no Internacional. Conheço o Jair e Rossi, que também tiveram passagens pelo Inter. Léo Jardim também vem de uma escola gaúcha, de onde o conheço da base. Estou muito bem ambientado", completou.

Keiller chega ao Vasco por empréstimo de uma temporada junto ao Internacional. Ele já estava treinando no CT do clube desde a última semana.

O goleiro, revelado pelo próprio Internacional, passou um período emprestado à Chapecoense, mas atuou pelo Colorado nos últimos dois anos e entrou em campo 44 vezes. Agora, chega ao Vasco para disputar posição com Léo Jardim.