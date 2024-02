Pablo Vegetti - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 06/02/2024 09:00 | Atualizado 06/02/2024 09:32

Rio - Em mensagem divulgada nas redes sociais, o atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, falou sobre sua fissura na costela, revelada pelo auxiliar técnico do Vasco, Emiliano Díaz. O argentino citou que a lesão surgiu ainda no Uruguai, durante a pré-temporada do Cruz-Maltino, e agradeceu os profissionais que o ajudaram a estar em campo contra o Flamengo.

"No segundo amistoso da pré-temporada sofri uma pancada na costela direita, em consequência disso estou com uma lesão (fissura) que não me permite desenvolver normalmente não só a minha profissão, mas também o meu dia a dia. Daquele momento até agora a única coisa que pensei foi chegar ao jogo de ontem contra o Flamengo com ritmo de jogo e com o mínimo de dor possível, e assim poder ajudar o time. Obrigado a toda a equipe médica do clube, à comissão técnica, aos meus companheiros, à minha família e às infiltrações que fizemos", contou.

Vegetti será desfalque no próximo compromisso do Vasco contra o Audax Rio, em Manaus, mas se manteve confiante para enfrentar o Fluminense, no próximo dia 14, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

"Durante todo esse tempo tive que ouvir muitas “teorias” sobre mim que prefiro não mencionar, graças a Deus e à minha experiência nesta profissão aprendi a não dar importância a ela e a seguir em frente como sempre fiz. Agora meu foco é recuperar 100% e fazer o possível para chegar ao próximo jogo aqui no Rio", disse.