Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/02/2024 17:20

Rio - Dois meses após fugir do rebaixamento vencendo o Bragantino, o Vasco disputa o Campeonato Carioca com um time base com alguns diferenças em relação a aquela equipe. Dos jogadores que foram titulares no duelo realizado em São Januário, alguns perderam a posição, outros deixaram o clube, outros se lesionaram. Apenas cinco continuam sendo escalados por Ramón Díaz para começar as partidas.

Léo Jardim, Paulo Henrique, Gary Medel, Lucas Piton, Dimitri Payet e Pablo Vegetti continuam fazendo parte da equipe base do Vasco para a temporada. Maicon e Praxedes perderam a condição de titular. Marlon Gomes e Gabriel Pec foram negociados. Jair sofreu uma grave lesão e não irá atuar por meses.

Ramón Díaz ainda busca soluções e aguarda reforços para remontar a equipe para a temporada. Além das transferências, as lesões também tem sido uma dificuldade para o treinador. Com isso, o Cruz-Maltino vem apresentando grande oscilação neste começo de temporada.