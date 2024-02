Juan Sforza, jogador do Newell's Old Boys - Instagram Juan Sforza

Juan Sforza, jogador do Newell's Old BoysInstagram Juan Sforza

Publicado 07/02/2024 22:48

Rio - O volante Juan Sforza, de 21 anos, está cada vez mais perto do Vasco. Nesta quarta-feira, 7, o vice-presidente do Newell's Old Boys, Pablo Allegri, garantiu que o jogador atuará no Cruz-Maltino e ainda o elogiou.

"Jogará lá (no Vasco), seguramente. Vão desfrutar de um grande jogador. Saiu da categoria de base mais importante da Argentina", disse Pablo Allegri, à ESPN.

NEGOCIAÇÃO

A operação foi sacramentada em 5 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões) fixos. O Vasco poderá desembolsar mais de 1 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões), caso o jovem cumpra algumas metas apontadas no acordo. O Newell's manterá 20% dos direitos de Juan Sforza.

A seleção argentina encerra sua participação no Pré-Olímpico no próximo dia 11 contra o Brasil. Posteriormente, o jovem irá pegar um voo fretado para se apresentar ao Vasco. O setor é considerado um dos mais carentes do Cruz-maltino, principalmente, após as lesões de Paulinho e Jair.