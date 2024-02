Vinícius Paiva em treinamento pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/02/2024 16:55 | Atualizado 08/02/2024 16:55

Cria das categorias de base do Vasco, o atacante Vinícius Paiva está de saída do clube. O Cruz-Maltino antecipou o término do contrato do jogador de 22 anos, que se encerraria no final de 2024, e o jovem assinará em definitivo com o Ituano. As informações são do "iG".

Vinícius Paiva, inclusive, já iniciou os trabalhos juntos ao Ituano e deve ser anunciado pelo clube em breve. Ele assinará contrato válido até o final do ano.

Essa será a segunda passagem do atacante pelo Ituano, sabendo que, em 2022, ele foi emprestado pelo Vasco ao clube paulista para a disputa da Série B. O jogador marcou um gol e deu três assistências em 10 jogos com a camisa do "Galo de Itu".

Vinícius Paiva deixa o Vasco após quatro temporadas como profissional. O ano que mais entrou em campo foi em 2020, quando fez um gol e uma assistência em 35 partidas disputadas. Entretanto, com o rebaixamento do Cruz-Maltino para a Série B naquele ano, ele perdeu espaço no time principal, revezando entre integrar o time sub-20 e ser emprestado para outros clubes.

Além do empréstimo para o Ituano em 2022, Vinícius Paiva foi emprestado na metade da final do ano passado pelo Sheriff, da Moldávia. Lá, o atacante fez um gol e deu duas assistências em 10 partidas disputadas.