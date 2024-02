Cauan Barros, volante do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Cauan Barros, volante do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/02/2024 13:39

Fora dos planos do Vasco para a temporada, o volante Barros, de 19 anos, deve disputar a Série B em 2024. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Amazonas, clube recém-promovido para a Segundona, encaminhou o empréstimo do jogador até o fim da temporada.

Barros vinha treinando em separado do elenco do Vasco, junto de outros quatro jogadores: os zagueiros Zé Vítor e Miranda, o volante Rodrigo e o meia Marlon Santos. O Cruz-Maltino busca clubes para os atletas atuarem em 2024.

Promovido ao profissional do Vasco no ano passado, Barros tem 18 jogos com a camisa cruz-maltina. Nessas ocasiões, marcou dois gols, sendo um pelo Campeonato Carioca desse ano, no empate por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada da Taça Guanabara.