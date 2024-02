Breno Lopes - Divulgação / Palmeiras

Breno LopesDivulgação / Palmeiras

Publicado 08/02/2024 16:03 | Atualizado 08/02/2024 17:38

Rio - A negociação do atacante Breno Lopes, de 28 anos, esfriou. A 777 Partners negou um investimento alto em relação a contratação do jogador do Palmeiras por conta do período de contrato do atleta. Com isso, a tendência é que o Vasco busque outra opção para o setor. As informações são do portal "GE".

Breno Lopes tem vínculo o Verdão até o fim de 2024, com isso, a partir do meio do ano já ficaria livre para assinar um pré-contrato. A empresa norte-americana não autorizou o investimento alto pelo empréstimo do jogador ao Vasco. Os valores chegariam perto dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).

Breno Lopes teve passagens por Juventude, Figueirense e Athletico-PR. Ele chegou ao Palmeiras em 2020 e em pouco tempo entrou para a história do Verdão. Ao fim da sua primeira temporada, que se encerrou no ano seguinte por conta da pandemia, o jogador fez o gol do título da segunda Libertadores do Verdão, conquistada no Maracanã, em final contra o Santos.

Na temporada atual, Breno Lopes entrou em campo em três partidas, sendo duas como titular e não balançou as redes. No total, o atacante tem 162 partidas pelo clube paulista paulista, com 24 gols marcados.