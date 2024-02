David comemora o gol da vitória, o seu primeiro pelo clube - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 08/02/2024 23:15

Manaus - Na noite desta quinta-feira, 8, o time misto do Vasco bateu o Audax por 1 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus, pela sétima rodada da Taça Guanabara 2024. O único gol do jogo foi marcado por David, no primeiro tempo. Dentro de campo, o Cruz-Maltino teve bom volume ofensivo e criou várias oportunidades claras para construir uma goleada. No entanto, faltou capricho na hora da conclusão, e a vitória foi pelo placar mínimo.

O Gigante da Colina, com o resultado, chegou aos 12 pontos e saltou para a quarta colocação do Campeonato Carioca. No entanto, Boavista e Portuguesa medem forças nesta sexta, às 19h15. Se vencer, o time da Região dos Lagos ultrapassará o Vasco na tabela. Já a Lusa só deixará os cruz-maltinos para trás se ganhar por uma diferença de três gols.

Agora, o Vasco vira a chave para a oitava rodada do Estadual. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã.

O JOGO

A etapa inicial foi marcada por um domínio do Vasco. O Cruz-Maltino teve mais de 70% de posse de bola e apresentou bom volume ofensivo. O time de Ramón Díaz apostou em várias jogadas pelos lados, que muitas vezes terminavam em cruzamentos - foram mais de 20 no primeiro tempo, de acordo com dados do site "FootStats".

Além disso, o Vasco marcava pressão para rapidamente recuperar a posse, e assim saiu o gol. Matheus Carvalho pressionou e conseguiu o desarme no meio de campo. Pablo Galdames, estreante da noite, ficou com a bola, avançou e acionou David pelo lado esquerdo. O atacante invadiu a área, driblou o marcador e chute forte para balançar as redes.

Pelo lado do Audax, o único bom momento veio nos acréscimos. Rodriguinho invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou cruzado, mas Léo Jardim se esticou todo para fazer grande defesa.

A notícia triste do primeiro tempo foi a lesão de Bruno Lima. O jogador teve um choque forte com um próprio companheiro de equipe e sofreu uma fratura feia . Ele precisou sair de campo de ambulância. O Vasco se solidarizou com o atleta e lhe desejou uma boa recuperação por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

No retorno do intervalo, o Vasco seguiu intenso e manteve o bom volume ofensivo. Assim, criou várias chances claras de ampliar a vantagem, mas faltou capricho na hora da conclusão. A melhor oportunidade veio com David, que chegou a acertar o travessão depois de um lindo lançamento de Medel.

O Audax, por sua vez, até conseguiu aparecer mais no campo de ataque, mas foi muito pouco para conseguir o empate. Dessa forma, Léo Jardim praticamente não precisou trabalhar no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Audax



Data e Hora: 8/2/2024, às 21h15 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Rafael Martins de Sá



Cartões amarelos: Zé Gabriel (VAS) / Gualberto e Fabinho (AUD)

Cartões vermelhos:

Gols: David (1-0) (35'/1ºT)

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Rojas (João Victor, 24'/2ºT), Medel e Léo; Paulo Henrique, Matheus Carvalho (Zé Gabriel, 14'/2ºT), Pablo Galdames (Praxedes, 24'/2ºT) e Lucas Piton; Adson (Serginho, 29/'2ºT), David e Rayan (Rossi,14'/2ºT).

AUDAX (Técnico: Luciano Quadros)

Max; Ramon, Igor Silva, João Victor e Acácio; Bruno Lima [Gualberto, 11'/1ºT (Edilson, Intervalo)], Matheus Claudino (Mitcov, Intervalo), Romarinho e Rodriguinho; Bruno Paulo (Clisman, 23'/2ºT) e Igor Alves (Fabinho, 18'/2ºT).