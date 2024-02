Momento da lesão do volante Bruno Lima, do Audax - Reprodução

Publicado 08/02/2024 22:54

Manaus - Logo no início da partida entre Vasco e Audax, na Arena da Amazônia, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o volante Bruno Lima, do Audax, precisou ser retirado do gramado por uma ambulância. Em uma dividida, o jogador acabou se embolando com um companheiro de equipe, levou a pior e sofreu fratura na perna direita.

O lance surpreendeu e chocou a todos em campo devido às circunstâncias. O Audax saía para o jogo em seu campo de defesa, a bola acabou esticando para uma dividida e Bruno chutou Matheus Claudino, que estava com a perna travada no chão.

O departamento médico do Audax confirmou, em entrevista ao "sportv", que Bruno Lima sofreu uma fratura completa da tíbia e da fíbula da perna direita. O jogador voltará ao Rio de Janeiro logo após o jogo para passar por cirurgia.