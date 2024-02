Scot Pollard foi campeão da NBA com o Boston Celtics em 2008 - AFP

Publicado 08/02/2024 19:35

Rio - Campeão da NBA com o Boston Celtics em 2008, o ex-pivô Scot Pollard passa por um grave problema de saúde. O norte-americano está internado na UTI e à espera de um transplante de coração. Entretanto, a situação não é simples, já que não é fácil encontrar um doador compatível.

"Ficarei aqui até ter um coração. Meu coração se debilitou. Os médicos estão de acordo que esta é minha melhor oportunidade. Precisamos de um transplante. Está fora do meu alcance e dos médicos. Depende da rede de doadores. Não podem prever, mas confiam que receberei um coração em semanas, não em meses", disse Scot Pollard à agência de notícias "The Associated Press".

A maior dificuldade é encontrar um doador compatível. Scot Pollard é um homem de 2,11m de altura e 126 kg. A condição do ex-jogador se deteriorou a partir de 2021, quando contraiu um vírus que desencadeou um problema genético que faz com que seu coração bata 10 mil vezes por dia. Há um ano, Pollard colocou um marcapasso.

Scot Pollard nasceu na cidade de Murray, no estado de Utah. Ele estudou em San Diego, na California, e em Washington, antes de cursar a faculdade em Kansas. Pollard foi a 19ª escolha da primeira rodada do recrutamento da NBA em 1997, selecionado pelo Detroit Pistons.

Em 11 anos de carreira na NBA, Scot Pollard defendeu cinco franquias: Detroit Pistons (1997-1998), Sacramento Kings (1999-2003), Indiana Pacers (2003-2006), Cleveland Cavaliers (2006-2007) e Boston Celtics (2007-2008). No último ano da carreira, foi campeão com o Celtics e, em seguida, aposentou.