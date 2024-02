Roma pode trocar de dono e ser adquirida pelo governo da Arábia Saudita - Divulgação / Roma

Publicado 08/02/2024

O fundo de investimentos da Arábia Saudita, que já é dono do Newcastle da Inglaterra, volta suas atenções para o futebol italiano. E o alvo é a Roma, segundo o jornal La Reppublica.



Os valores do negócio pode sair por fechado por 900 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões). Além disso, o fundo pretende investir mais 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) para a construção de um novo estádio.



Segundo a publicação, houve uma reunião recente para tratar da venda e também saber como estão questões como patrocínio e outros negócios.



Além do fundo de investimentos controlado pelo governo saudita, outra opção seria a venda da Roma para um empresário do país: Turki Al-Sheikh, que atualmente é dono do Almería, da Espanha.



Se conseguir comprar a Roma, a Arábia Saudita será dona, além do Newcastle, dos principais clubes árabes: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, que investiram milhões na última janela para contratar jogadfores de renome do futebol europeu.