Goleiro Tomate ficou um ano nas divisões de base do Botafogo e, com grave lesão, não se firmouVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2024 17:18 | Atualizado 08/02/2024 17:18

Tomate ganhou fama na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 ao chorar após ser substituído antes de uma cobrança de pênalti, pelo Andirá-AC, e ganhou uma chance única ao ser contratado pelo Botafogo. Mas o sonho durou apenas aquela temporada e, dois anos depois, o goleiro anunciou nas redes sociais que se aposentou dos gramados.



"Um adeus é muito forte, até porque futebol não é só dentro de campo. Então, não é um adeus ao futebol, mas aos gramados. E um olá para novas oportunidades", disse.



Tomate, que se chama Eduardo da Silva, está sem clube e disse ter passado por dificuldades porque tomou "muito golpe de pessoas que se aproveitaram da minha inocência", admitindo também quer cometeu erros. Mas não deu detalhes sobre o que aconteceu.



O agora ex-goleiro ainda comentou que o "futebol escureceu" para ele após sofrer grave lesão no joelho esquerdo quando atuava pelo Botafogo, em julho de 2022. Pelo clube carioca, ele conquistou a Copa Rio sub-20, mas não se firmou.



Contratado por empréstimo de um ano, Tomate retornou ao Andirá no meio de 2023, mas também não se firmou. Chegou até mesmo a jogar o acreano de futsal sub-21, sendo vice-campeão.



Sem clube, passou a ganhar dinheiro fazendo propagandas de apostas online pelas redes sociais.



Quem é Tomate



O ex-goleiro virou destaque da Copinha ao ter grande atuação na derrota do Andirá por 1 a 0 para o Atlético-MG. Mesmo assim, foi substituído no segundo tempo, antes de uma cobrança de pênalti, que foi convertida pelos mineiros.

Após o ocorrido, o jovem ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram e recebeu convite para fazer um teste no Atlético-MG, além de ter recebido mensagens de vários jogadores profissionais, inclusive de Richarlison, do Tottenham.



Em abril de 2022, o Botafogo fechou o empréstimo de um ano junto ao Andirá. Existia a possibilidade até de Tomate ser integrado à equipe alvinegra sub-23 à época.