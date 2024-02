Biometria facial para acesso ao Maracanã estrou no jogo entre Flamengo e Botafogo - Divulgação/Bepass

Publicado 08/02/2024 16:23

Rio - Começou na última quarta-feira (7), no clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Carioca, o sistema de acesso ao Maracanã com biometria facial. A operação, ainda reduzida para testes, não mostrou ocorrências quanto à falhas no primeiro dia.

Ao todo, apenas nove catracas estiveram à disposição e todas no setor Maracanã Mais, local com ingresso mais caro do estádio (R$ 300) e que conta com serviço de buffet. A movimentação foi tranquila e abaixo do esperado para o grande jogo de estreia.

"A operação foi um sucesso total. Tivemos em torno de 800 torcedores utilizando a biometria no setor Maracanã Mais. O tempo de entrada foi de cerca de 3 segundos. Para o jogo de sábado iremos repetir a operação no mesmo setor do estádio", disse Ricardo Cadar, fundador e CEO da empresa Bepass, que é a responsável pela inovação.

Para acessar o Maracanã via biometria facial, o torcedor realiza todos os trâmites ainda na compra do ingresso, na plataforma disponibilizada pelo clube. É necessária captura de imagem para o registro e apresentação de um documento oficial.

O acesso via biometria facial também será utilizado neste sábado (10), na partida atrasada entre Flamengo e Volta Redonda, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, novamente apenas no setor Maracanã Mais. A expectativa é de aumento da operação de forma gradual, até que todos os acessos ao estádio tenham a tecnologia.