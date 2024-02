Max Verstappen venceu o último GP da Inglaterra. Lewis Hamilton é o maior vencedor da história da pista - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Max Verstappen venceu o último GP da Inglaterra. Lewis Hamilton é o maior vencedor da história da pistaANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 08/02/2024 15:43

Rio - A Fórmula 1 renovou o contrato do tradicional GP de Silverstone, na Inglaterra. O circuito é um dos mais antigos da categoria e foi a primeira corrida a contabilizar pontos para o campeonato mundial, em 1950. O novo vínculo é válido até 2034.

O GP de Silverstone teve o contrato renovado por mais cinco anos em 2019, após muita polêmica. A pista quase deixou o calendário da Fórmula 1 durante as negociações com a Liberty Media, que adquiriu a F1 em 2016, e cobrava um aumento de taxa para realizar a corrida.

Silverstone já recebeu 57 corridas da Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton é o maior vencedor da pista com oito vitórias. Na última edição, o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu, superando os britânicos Lando Norris e Lewis Hamilton, que completaram o pódio.

O anúncio oficial da renovação contou com a participação dos britânicos George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren. A Fórmula 1 retorna no dia 2 de março, com o GP do Bahrein. O calendário de 2024 terá 24 corridas e será o maior da história da categoria.