Renato Augusto e Fernando DinizMarcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 08/02/2024 14:48

Rio - O Fluminense viverá uma noite de reencontros. O Tricolor retorna ao palco onde conquistou a América do Sul em 2023, nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O jogo também será especial para o meia Renato Augusto, que volta a jogar no estádio vestindo a camisa de um time carioca no dia do seu aniversário.

"O Maracanã é um lugar especial para mim. Sou nascido e criado do lado do estádio, faz parte da minha infância. Fui gandula em jogos do Fluminense. Hoje me sinto muito bem, trabalhamos forte, estou me adaptando à forma de jogo, ao modo de pensar o jogo, e estou evoluindo dia a dia. Esse será o primeiro passo, mas ainda há muito a evoluir", disse o meia.

Nascido no Rio de Janeiro, Renato Augusto foi criado na região da Tijuca, no entorno do Maracanã. O meia jogou na base do Fluminense e do Flamengo, onde teve sua primeira chance como profissional. O jogador, que completa 36 anos nesta quinta, terá a primeira oportunidade de vestir a camisa tricolor no estádio e escrever novos capítulos de sua carreira.

Atual bicampeão carioca, o Fluminense é o líder da Taça Guanabara com 14 pontos e pode ampliar a vantagem para cinco. O Tricolor ainda volta a atuar no Maracanã contra Vasco, Madureira, Flamengo, LDU-EQU e Botafogo, nos dias 14, 17, 25, 29 e 2 de março, respectivamente.