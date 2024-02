Douglas Costa ficará no banco de reservas e poderá entrar em campo pela primeira vez com a camisa tricolor - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 08/02/2024 12:51

Rio - Relacionado pela primeira vez, Douglas Costa pode estrear pelo Fluminense nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O atacante, de 33 anos, surpreendeu com a evolução nos treinos, antecipou o retorno e deve voltar a jogar após 110 dias.

O último jogo de Douglas Costa foi no dia 21 de outubro de 2023, pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O plano inicial do Fluminense era relacionar o atacante pela primeira vez diante do Vasco, no dia 14, mas a comissão técnica já considera o jogador pronto para entrar em campo, segundo o "ge".

Douglas Costa animou a comissão técnica com o desempenho nos treinos na academia e no campo. O atacante não será titular contra o Sampaio Corrêa, mas ficará como opção no banco. O técnico Fernando Diniz entende que o jogador precisa ganhar volume até a Recopa Sul-Americana, nos dias 22 e 29.

O Fluminense ainda terá três clássicos antes e depois da Recopa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Vasco, dia 14, o Flamengo entre os jogos de ida e volta contra a LDU, do Equador, no dia 25, e o Botafogo, dia 2 de março. Por isso, ter Douglas Costa com ritmo será fundamental para o planejamento.