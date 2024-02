Luan Freitas comemorando gol pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/02/2024 14:41 | Atualizado 07/02/2024 15:41

Rio - Zagueiro do Fluminense, Luan Freitas disputará a Série B em 2024. O Tricolor acertou o empréstimo do defensor, de 23 anos, para o Paysandu, com vínculo válido até o final da temporada. As informações são do portal "O Liberal".

Antes de ser emprestado ao Paysandu, Luan Freitas renovou seu contrato com o Fluminense. O novo vínculo do zagueiro com o Tricolor, que antes se encerrava no final de 2024, foi estendido por mais um ano.

Essa será a segunda temporada consecutiva em que Luan Freitas será emprestado para um clube da Série B. No ano passado, o Fluminense cedeu o zagueiro ao Londrina, que encerrou a competição na vice-lanterna e foi rebaixado para a Terceirona.

Luan Freitas fez parte da geração que revelou nomes importantes aproveitados pelo Fluminense nos últimos anos como: André, Calegari, Martinelli, Luiz Henrique, Marcos Paulo e João Pedro. Porém, o zagueiro sofreu com algumas lesões e acabou perdendo espaço.



Em 2024, o zagueiro, de 23 anos, fez quatro partidas nesse início de Campeonato Carioca, e foi elogiado. Luan Freitas marcou, inclusive, na vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu. no Luso-Brasileiro.