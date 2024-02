David Terans - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/02/2024 12:44 | Atualizado 06/02/2024 12:52

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, David Terans, de 28 anos, já entrou em campo em duas partidas, mas realizou nesta terça-feira, sua primeira coletiva pelo Tricolor. O uruguaio citou a importância de Fernando Diniz na sua contratação e revelou que acompanhou a campanha do Fluminense no título da Libertadores.

"Sim, o Fernando influenciou bastante na minha decisão. Tenho amigos que trabalharam com ele, e que me falaram dele. Assisti o Fluminense na Libertadores, e gostei bastante. Acredito que ele é um treinador que consegue tirar o máximo do jogador. Estou bastante feliz pela minha escolha. Ele me deixa muito à vontade do meio-campo para forma. Posso atuar por dentro, por fora, claro que tendo a responsabilidade de defender que todos têm na equipe dele", afirmou.

Terans teve bons momentos no Athletico-PR, sendo campeão da Sul-Americana, e vice da Libertadores. Porém, acabou tendo uma passagem sem destaque pelo futebol mexicano. O uruguaio deu sua versão dos motivos de não ter conseguido ir bem no Pachuca.

"Quando eu sai do Athletico-PR, não queria ter deixado o futebol brasileiro. Estava bem e acabei saindo. Quando cheguei no Pachuca, a equipe teve muitas mudanças no elenco, e foi muito difícil. Tive alguns bons momentos, e quando iniciou a pré-temporada eu vi que o clube não faria grandes investimentos e aí falei com meu empresário que gostaria de voltar ao futebol brasileiro", disse.