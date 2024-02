Martinelli ao lado de Felipe Melo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Titular do Fluminense na conquista da Libertadores, Martinelli, de 22 anos, renovou seu contrato com o clube carioca até 2026 na última segunda-feira. Durante as férias, o volante recebeu algumas consultas de equipes do exterior, mas não houve nenhuma proposta. Focado no Tricolor, o jovem afirmou que planeja viver um ano ainda melhor em 2024.

"Quando eu estava de férias, eles (os empresários) me ligaram, disseram que havia uma procura, mas que eram conversas. Fiquei com a cabeça tranquila, pois sou muito feliz aqui. Mas só foi conversa, acho que não passou disso e eu procuro deixar essa parte com eles. Espero dar seguimento no trabalho", afirmou em entrevista ao portal "LANCENET".

Por falar em proposta do exterior, Martinelli poderá atuar por mais seis meses ao lado de André. O volante não recebeu nenhuma oferta do futebol europeu e seguirá no Fluminense. O jogador da seleção brasileira é uma inspiração para Martinelli.

"André é um parceiro de longa data. A gente se ajuda nos treinos. Quando a gente coloca intensidade no jogo, o time sempre vai bem. Temos que ser um motor. É um grande reforço para a gente por mais seis meses. O rumo dele vai seguir para a Europa. Tenho certeza que ele irá brilhar lá fora. Pretendo seguir o trilho dele. Quando o Diniz faz as alterações e o coloca na zaga, ele sempre me dá bastante dica de como ficar como um cinco, que é uma posição mais de referência para cuidar da zaga. Quando ele for, que dê tudo certo para que eu me firme ainda mais", finalizou.