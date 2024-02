Jhon Arias e Germán Cano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/02/2024 17:53

Rio - A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (5), os uniformes que serão utilizados por Fluminense e LDU na Recopa Sul-Americana. As duas equipes entrarão em campo com seus uniformes tradicionais: o time carioca de tricolor, e os equatorianos de branco. As camisas serão as mesmas nos dois jogos, marcados para 22 e 29 de fevereiro.

A única mudança de uniforme nos dois jogos será em relação ao calção. No primeiro jogo, em Quito, o Fluminense atuará com a peça na cor grená, enquanto a LDU usará branco. Já no duelo decisivo do Maracanã, os campeões da América usarão o calção branco e os equatorianos estarão com o short preto.

Em relação aos goleiros, a combinação será a mesma nas duas partidas: os jogadores do Fluminense estarão com o uniforme todo azul, enquanto os da LDU vestirão rosa.