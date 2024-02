Marcelo, Guga e Cano em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/02/2024 16:20

Rio - Um dia após o empate do Fluminense, que entrou em campo com jovens e alguns reservas, contra o Boavista, o elenco principal tricolor voltou a treinar na parte da manhã. O zagueiro Marlon Santos e o meia Gabriel Pires continuam afastados das atividades com o grupo principal.

O defensor ainda não entrou em campo neste ano por conta de dores no joelho esquerdo. O incômodo já tirou Marlon Santos de algumas partidas no fim do Brasileiro do ano passado. Já Gabriel Pires fez sua estreia contra o Nova Iguaçu e ficou de fora dos últimos jogos por uma sobrecarga muscular.

O Fluminense volta aos gramados na próxima quinta-feira, no Maracanã, contra o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília). Fernando Diniz deverá escalar força máxima na partida, que será a primeira do Tricolor no estádio em 2024.