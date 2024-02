Elenco do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 05/02/2024 14:16

Rio - O Fluminense deve ter saída de alguns jogadores nas próximas semanas. De acordo com o site "ge", a diretoria tricolor deve negociar ou emprestar alguns atletas a pedido do técnico Fernando Diniz, que não quer trabalhar com um elenco "inchado".

"Eu não gosto de elenco muito cheio. Porque os jogadores costumeiramente jogam pouco. Em determinado momento, acaba ficando menos densa a temporada, e ai você vai fazer a lista e alguns jogadores importantes que não são relacionados. Eu não gosto disso. O começo da temporada está sendo legal e importante, os meninos que começaram jogando foram muito importantes, principalmente pelo trabalho da comissão, do Marcão e do Cadu. Mas para temporada eu gosto de ter pelo menos ter dois times bem equilibrados, mas não gosto de ter um elenco tão cheio quanto temos hoje", explicou Diniz após a partida contra o Boavista.

Com isso, alguns nomes já aparecem como favoritos a deixarem o clube. O meia Daniel, que recentemente foi alvo do Vitória, e o atacante Yony González, que despertou interesse do mercado sul-americano, estão na lista, mas ainda sem propostas oficiais.

Entre os jovens que disputaram as primeiras rodadas do Carioca, Gustavo Ramalho, Felipe Andrade, Alexandre Jesus, Jhonny, Luan Freitas, Davi, Justen, Marcos Pedro, Edinho, Wallace e João Neto já estouraram a idade e por isso não podem voltar à base. Sendo assim, caso não sejam aproveitados por Diniz, devem ser emprestados para ganhar rodagem.

No meio de semana, o Fluminense volta aos gramados para enfrentar o Sampaio Corrêa. A partida vai acontecer no Maracanã, na próxima quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília).