Publicado 04/02/2024 19:10 | Atualizado 04/02/2024 21:21

Rio - O Fluminense não teve uma boa atuação contra o Boavista, em Bacaxá, mas conseguiu no fim, buscar o empate e evitar a perda da invencibilidade no Carioca. Autor do gol que sacramentou o ponto tricolor, o atacante João Neto, de 21 anos, analisou sua atuação na partida.

"Queria agradecer a Deus por ter ajudado a equipe com esse gol. Não foi o resultado que a gente queria, mas vamos seguir trabalhando para conquistar os títulos, o objetivo que a gente tem na temporada. Como você falou, o professor (Fernando Diniz) me chamou rapidinho para fazer só uma correção. Ele falou para me fechar na área. Foi só isso que eu fiz, fechei na área e a bola sobrou. Graças a Deus pude contribuir com o gol", afirmou.

O Tricolor entrou em campo com uma equipe recheada de jogadores revelados em Xerém, mas também contou com alguns reforços como Antônio Carlos, David Terans e Felipe Alves. Apesar disso, a atuação da equipe comandada por Fernando Diniz não foi boa.

Na próxima rodada, o Fluminense irá atuar pela primeira vez no Maracanã em 2024. Contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, a tendência é que Fernando Diniz escale os principais jogadores do clube das Laranjeiras.