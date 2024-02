Fernando Diniz - Divulgação / Fluminense

Publicado 04/02/2024 20:25

Rio - O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, analisou a atuação dos seus comandados no empate contra o Boavista por 2 a 2 , neste domingo, em Bacaxá. Questionado se irá continuar utilizando jogadores reservas e crias de Xerém no Carioca, o treinador fez mistério e reforçou que a prioridade neste momento é o título da Recopa Sul-Americana.

"O jogo em si, a equipe começou bem. Em cinco minutos de desatenção, colocamos o Boavista no jogo. Lutamos muito pelo empate, conseguimos merecidamente. Time insistiu até o final para conquistar a vitória, mas não foi possível. Vamos seguir com um cronograma, não vou falar (se vai escalar reservas de novo) para não ficarem me cobrando. A prioridade nesse momento é a Recopa", afirmou.

O Fluminense enfrenta a LDU nos próximos dias 22 e 29 pela decisão da competição. O primeiro jogo será em Quito e o segundo no Maracanã. O empate contra o Boavista manteve a invencibilidade tricolor no Campeonato Carioca.

Na próxima rodada, o Fluminense irá atuar pela primeira vez no Maracanã em 2024. Contra o Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira, a tendência é que Fernando Diniz escale os principais jogadores do clube das Laranjeiras.