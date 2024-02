Jhon Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/02/2024 14:02

Rio - Um dos principais nomes do atual elenco do Fluminense, Jhon Arias, de 26 anos, já está na história do clube por conta do título da Libertadores. Porém, na opinião do colombiano, o elenco tricolor tem uma responsabilidade ainda maior em 2024. O meia-atacante vê a equipe com condições de lutar por todos os títulos na atual temporada.

"Esse ano, com o elenco que nós temos e o treinador que nós temos, o Fluminense tem essa responsabilidade de brigar por todos os títulos. A gente não escolhe título", afirmou em entrevista à FluTV.

O Fluminense irá disputar o Carioca, a Recopa Sul-Americana, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Na opinião de Arias, todas as competições devem ser tratadas como prioridade pelo clube das Laranjeiras.

"Claro que ano passado a Libertadores foi muito importante para nós, mas o Carioca também é importante, a Recopa também. Temos esse sonho de ficar ainda mais na história do clube", disse.