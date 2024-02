Jan Lucumí posa para foto com a camisa do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/02/2024 18:16 | Atualizado 02/02/2024 18:17

Rio - O atacante Jan Lucumí já está regularizado para estrear pelo Fluminense. O nome do jogador foi publicado tanto no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, quanto no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas), da Ferj.

Lucumí, de apenas 19 anos, foi anunciado nesta sexta-feira, 2, como reforço do Tricolor . Ele pertence ao Boca Juniors de Cali, da Colômbia, e firmou contrato de empréstimo com o Fluminense válido até o fim de 2024.

Jan Lucumí, aliás, é considerado uma das grandes joias do futebol colombiano. Irmão do zagueiro Jhon Lucumi, do Bologna, da Itália, ele estreou como jogador profissional aos 16 anos e acumula passagens pelas seleções de base da Colômbia. Pelo Boca Juniors de Cali, o ponta fez seis gols em 33 partidas.

O atacante é o sétimo reforço do Fluminense para a temporada. Além do colombiano, o clube também anunciou as contratações do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Antônio Carlos, do volante Gabriel Pires, dos meias Renato Augusto e David Terans e do atacante Douglas Costa.

O próximo compromisso do Fluminense será neste domingo. O Flu encara o Boavista no Estádio Elcyr Resende, a partir das 16h, em partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.