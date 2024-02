Arias e Cano brilharam na vitória por 4 a 1 sobre o Bangu - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/02/2024 15:19 | Atualizado 02/02/2024 17:29

Rio - A dupla Jhon Arias e Germán Cano brilhou na estreia dos titulares do Fluminense na temporada. Com gol e assistência do meia colombiano e do atacante argentino, o Time de Guerreiros goleou o Bangu por 4 a 1, nesta última quinta-feira (1), no estádio Luso-Brasileiro, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, e se isolou na liderança do campeonato.

Arias e Cano foram responsáveis por três dos quatro gols do Fluminense. O colombiano marcou duas vezes e deu uma assistência para o argentino, que por sua vez deu o passe para um dos dois gols do camisa 21. Desde 2022, nenhum jogador entre os clubes que disputaram a Série A do Brasileirão marcaram mais gols do que Cano ou deram mais assistências do que Arias.

Desde 2022, Jhon Arias soma 30 gols e 37 assistências em 123 jogos pelo Fluminense. Já Germán Cano marcou 85 vezes e deu 11 assistências em 132 partidas no mesmo período. O colombiano é o maior garçom do futebol brasileiro, enquanto o argentino foi o artilheiro do país com 44 gols em 2022 e 40 gols em 2023.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor é o líder do Carioca com 13 pontos, somando quatro vitórias e um empate em cinco partidas.