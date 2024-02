Alexsander - Joilson Marconne/CBF

Publicado 02/02/2024 12:00

Venezuela - Em duelo pelo Pré-Olímpico na última quinta-feira, o Brasil com uma equipe alternativa foi amplamente dominado e derrotado pela Venezuela por 3 a 1. Porém, o dia foi especial para Alexsander. O jovem, de 20 anos, balançou as redes pela primeira vez, desde que sofreu duas grave lesões em sequência pelo Fluminense no meio do ano passado.

Alexsander se profissionalizou pelo Fluminense no fim de 2022 e começou a temporada seguinte muito bem. Ele foi titular na conquista do Carioca, fazendo um dos gols na final vencida pelo Tricolor por 4 a 1 contra o Flamengo. A partida foi disputada no dia 9 de abril de 2023 e havia sido o último gol de Alexsander.

No dia 10 de maio, o volante sofreu uma lesão ligamentar no joelho no joelho esquerdo e ficaria sem atuar por 50 dias. Porém, na fase final de recuperação, Alexsander sofreu um estiramento de grau 3 na coxa direita e acabou ficando sem atuar por mais de três meses. No fim, perdeu sua condição de titular e não rendeu no mesmo nível no ano passado.

Neste começo de 2024, Alexsander foi convocado junto de John Kennedy para representar a seleção brasileira no Pré-Olímpico. Após iniciar a competição no banco, o jovem conquistou a posição de titular e ve atuando bem. O Brasil disputa o quadrangular final da competição ao lado de Argentina, Venezuela e Paraguai. Duas seleções irão se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris.