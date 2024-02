Keno comemora gol marcado pelo Fluminense - Marcelo Goncalves

Publicado 01/02/2024 23:31

Rio - O Fluminense até tomou um susto contra o Bangu, mas se recuperou rapidamente na etapa complementar e conquistou os três pontos. No jogo que marcou o retorno do elenco principal, o Flu bateu o Alvirrubro por 4 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Adsson abriu o placar com um golaço da intermediária que encobriu o goleiro Fábio, porém Keno, Jhon Arias (2) e Germán Cano marcaram no segundo tempo e garantiram a vitória tricolor na noite desta quinta-feira, 1.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 13 pontos e é o líder isolado do Campeonato Carioca. Já o Bangu tem apenas um ponto na competição e aparece na 11ª posição.

Agora, o Tricolor vira a chave para a sexta rodada do Estadual. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Boavista no Elcyr Resende, em Saquarema.

O JOGO

O Fluminense começou bem a partida na Ilha do Governador. O time mandou uma blitz para o campo de ataque e sufocou o Bangu. Nesse cenário, o Tricolor teve pelo menos três grandes chances com Germán Cano, que finalizou mal nas três, e uma grande chance com Keno, que fez bonita jogada individual, mas finalizou em cima da marcação.

Após a parada técnica, o Bangu conseguiu respirar um pouco e aproveitou uma falha de Fábio para abrir o placar. Aos 35 minutos, o Alvirrubro tentou um lançamento ao campo de ataque, e Fábio se antecipou para ficar com a posse. O goleiro, contudo, saiu errado, e bola caiu nos pés de Adsson. O meia pegou de primeira da intermediária e encobriu o arqueiro do Flu.

Depois disso, o Bangu não voltou a assustar. Já o Fluminense teve duas grandes oportunidades de empate - uma delas foi uma cabeçada de Keno no travessão -, mas não conseguiu o gol e foi para o intervalo em desvantagem no marcador.

Na etapa complementar, Diniz promoveu a entrada de Renato Augusto no lugar de Felipe Melo. Com a formação ainda mais ofensiva, o Tricolor foi para cima do Bangu e construiu a virada em 15 minutos.



Aos dez, veio o primeiro gol. Renato Augusto acionou Guga pelo lado direito, que cruzou na medida para Keno. O atacante cabeceou como manda o manual, e a bola passou entre as pernas do goleiro Gabriel Leite.

Já aos 15 minutos, o Flu virou no brilho de Jhon Arias. O colombiano recebeu de Cano pelo lado direito, entrou na área, limpou a marcação com habilidade e soltou a bomba. O goleiro Gabriel nada pôde fazer.

Com o controle do jogo, o Tricolor sacramentou a vitória aos 27 minutos. Germán Cano recebeu boa bola da entrada da área, avançou e acertou um forte chute no ângulo, sem qualquer chance de defesa.

Mesmo com a vitória assegurada, o time de Fernando Diniz não perdeu a agressividade e transformou a vitória em goleada. Aos 42, Guga cruzou rasteiro na área, e a bola chegou até Arias. O camisa 21 fez o domínio, ajeitou o corpo e bate no cantinho para dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bangu

Data e Hora: 01/02/2023, às 21h30

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Júlio César de Oliveira



Cartões amarelos: Jhon Arias, Guga e Thiago Santos (FLU) / Saulo, França Jr e Gabryel Freitas (BAN)

Cartões vermelhos: -

Gols: Adsson (0-1) (34'/2ºT) / Keno (1-1) (05'/2ºT) / Jhon Arias (2-1) (15'/2ºT) / Germán Cano (3-1) (27'/2ºT) / Jhon Arias (4-1) (42'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa, 35'/2ºT); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima, 35'/2ºT); Jhon Arias, Keno (Terans, 26'/2ºT) e Germán Cano.

BANGU (Técnico: França Jr)

Gabriel Leite; Saulo, Lucas Araújo, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney (Edgar Neto, 36'/2ºT), Bruno Tatavitto (Somália, 19'/2ºT), Adsson e Cleiton (Anderson Lessa, 18'/2ºT); João Victor (Rochinha, 19'/2ºT) e Canela (Gabryel Freitas, 36'/2ºT).