André estreou em 2024 no 4 a 1 do Fluminense sobre o Bangu, com dois gols de Arias - Marcelo Gonçalves / Fluminense

André estreou em 2024 no 4 a 1 do Fluminense sobre o Bangu, com dois gols de AriasMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/02/2024 13:59

o volante não foi negociado. Fluminense ganhou um reforço caseiro para esse primeiro semestre de 2024, com a permanência de André. Com o fim da janela de transferências para as principais liga europeias,

O Tricolor esperava perder dois jogadores titulares neste início de ano, mas apenas Nino se transferiu para o Zenit, da Rússia. O outro era André, uma aposta para ser a maior venda do clube, que no meio de 2023 recusou 30 milhões de euros (R$ 160 milhões na época) do Liverpool. Nesta janela, não houve oferta por esse valor.



Entretanto, a falta de propostas em dezembro e janeiro não chega a ser surpresa, já que os clubes europeus estão no meio da temporada e não costumam fazer grandes investimentos. A tendência é que André seja alvo no meio do ano, principalmente de clubes ingleses. O Liverpool deve tentar de novo.



Diante dessa possibilidade, o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, não descarta fechar a venda de André ainda nos próximos meses, para uma transferência a partir de junho. A expectativa é ganhar de 30 milhões a 35 milhões de euros (R$ 187,4 milhões).



Mesmo que isso aconteça, o volante poderá jogar o primeiro semestre, o que é motivo de comemoração para o técnico Fernando Diniz, que poderá contar com ele na Recopa, contra a LDU, no fim de fevereiro.



"Certamente ele é um reforço. E que reforço! André tem sido um jogador de muito destaque e, com certeza, tem um futuro brilhante pela frente. Temos que saber desfrutar enquanto ele está aqui. Foi muito bom André poder estar aqui, mas quase que seguramente, o futuro dele é no mercado europeu", disse o treinador.