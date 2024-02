Cristiano em ação pelo Fluminense - Marina Garcia/Fluminense FC

Cristiano em ação pelo FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 02/02/2024 18:50

Rio - O Goiás anunciou, na tarde desta sexta-feira (2), a contratação do lateral-esquerdo Cristiano, que estava no Fluminense. O jogador rescindiu com o Tricolor e assinou com o Esmeraldino até o fim do ano.

Cristiano chegou a atuar com o time alternativo do Fluminense nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o grupo principal estava de férias, mas não agradou. Ele estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada.

Cristiano chegou ao Fluminense em janeiro de 2022 e firmou contrato válido até o fim de 2024. Na época, ele foi um dos destaques do Sheriff, da Moldávia, na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.



O Tricolor chegou a desembolsar cerca de R$ 9 milhões para contar com Cristiano. Entretanto, apesar das expectativas, o lateral-esquerdo não conseguiu se firmar no time e perdeu espaço.



Em 2023, foi emprestado à Chapecoense. Com a camisa do time catarinense, Cristiano somou um gol e duas assistências em 31 jogos.