David Braz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/02/2024 10:43

Rio - Na partida contra o Boavista, o Fluminense não entrou em campo com seus titulares, nem com sua equipe B, mas teve uma escalação mas experiente em relação ao time de jovens comandado por Marcão nos primeiros jogos do Carioca. Porém, apesar disso, a atuação tricolor foi bastante problemática. O ponto de maior desequilíbrio foi a defesa, que levou dois gols, quase o número que havia sofrido nos outros cinco jogos.

O Fluminense entrou em campo com a dupla formada por Antônio Carlos e David Braz, dois experientes jogadores. Apesar disso, os dois não passaram segurança e o Tricolor teve muitas dificuldades na partida. Ao lado de Luan Freitas, por exemplo, Antônio Carlos havia atuado melhor e o Fluminense sofrido dois gols em quatro partidas.

Para o setor, o Fluminense ainda conta com Marlon Santos, que não entrou em campo na temporada atual por conta de problemas no joelho, e Manoel, que está na reta final da suspensão, e poderá voltar a atuar no fim desde mês. Atualmente, a dupla titular tem sido formada por Felipe Melo e Thiago Santos.