Edinho, do Fluminense, foi emprestado para o Azuriz, do ParanáLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/02/2024 15:52

Rio - O Fluminense acertou nesta segunda-feira (5) o empréstimo do meia Edinho para o Azuriz, do Paraná. O jogador, de 22 anos, foi emprestado para o time de Pato Branco até o fim do Campeonato Paranaense, no início de abril.

Revelado pelo Fluminense, Edinho não está nos planos do técnico Fernando Diniz para a temporada. O meia foi utilizado pelo auxiliar Marcão nos jogos contra o Volta Redonda, Portuguesa e Audax, e foi relacionado contra o Nova Iguaçu.

Após o empate com o Boavista, neste último domingo (4), em Saquarema, o técnico Fernando Diniz revelou a possibilidade de saídas de jogadores sem espaço . O treinador acredita que o elenco está "inchado" e não gosta de trabalhar desta forma.

Em 2023, Edinho foi emprestado para o Bangu no Carioca e para o Avaí no segundo semestre. O meia atuou em quatro partidas do time catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro. Já no Azuriz, terá a missão de ajudar a equipe garantir calendário nacional em 2025.

O Azuriz é o quarto colocado do Campeonato Paranaense. Em 2024, a equipe contratou o goleiro Sidão, ex-São Paulo e Vasco, como principal nome, além do técnico Gilson Kleina. Em 2022, o time paranaense chegou a disputar a Série D e Copa do Brasil, mas nos últimos dois anos não conseguiu vaga.