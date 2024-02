Marquinhos está disputando o Pré-Olímpico com a seleção brasileira - Federico Parra / AFP

Marquinhos está disputando o Pré-Olímpico com a seleção brasileiraFederico Parra / AFP

Publicado 07/02/2024 09:00 | Atualizado 07/02/2024 09:35

Rio - O meia-atacante Marquinhos, de 20 anos, que pertence ao Arsenal e está defendendo o Brasil no Pré-Olímpico é aguardado no Fluminense para assinar contrato de empréstimo e deverá encerrar o ciclo de contratações do clube carioca neste começo de ano. As informações são do portal "Trivela".

A contratação de um zagueiro ainda é uma possibilidade. O perfil é de um canhoto que ajude na construção de jogada. Thiago Silva, de 39 anos, é sonho tricolor, mas a possibilidade de acerto é somente para o meio do ano, quando se encerra seu contrato com o Fluminense.

Até o momento, o Tricolor oficializou sete contratações. O goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires, Renato Augusto e David Terans, e os atacantes Douglas Costa e Jan Lucumí.