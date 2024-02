Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 07/02/2024 19:53

Rio - Madureira e Fluminense devem se enfrentar no Maracanã. Com dificuldades para vender o mando para outra praça, o Tricolor Suburbano planeja mandar a partida contra o Tricolor das Laranjeiras, no próximo dia 17, às 16h (de Brasília), no principal palco do Rio de Janeiro, segundo informações do jornalista Gabriel Amaral, do canal "Raiz Tricolor", no YouTube.

O jogo ocorre antes da partida de ida entre LDU, do Equador, e Fluminense, em Quito, dia 22, pela Recopa Sul-Americana. Em seguida, o Time de Guerreiros retorna para o Rio de Janeiro para três jogos seguidos no Maracanã: como visitante contra o Flamengo, dia 25, e como mandante contra o time equatoriano e diante do Botafogo, nos dias 28 e 2 de março.

Embora o Maracanã seja a casa do Fluminense, o mando de campo será do Madureira. As equipes ainda vão se reunir com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para definir os detalhes da partida, como divisão de ingressos, benefícios de sócios e outras operações. O jogo será válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

Atual bicampeão carioca, o Fluminense é o líder da Taça Guanabara com 14 pontos. O Madureira, por sua vez, é o quarto colocado, com 10, e está na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. A distância do vice-líder Botafogo para a oitava colocada Portuguesa-RJ é de apenas dois pontos.