Publicado 08/02/2024 10:00 | Atualizado 08/02/2024 10:21

Rio - O zagueiro Manoel, de 33 anos, está bem perto de poder ser utilizado novamente por Fernando Diniz. O defensor está vivendo suas últimas semanas da suspensão por doping e poderá voltar a ser relacionado no próximo dia 22, quando o Fluminense irá enfrentar a LDU, em Quito, pela final da Recopa Sul-Americana.

Manoel não entra em campo desde o dia 11 de junho, quando o Fluminense empatou com o Goiás por 2 a 2 pelo Brasileiro. O zagueiro foi suspenso por doping naquele mês, após exame antidoping na goleada do Fluminense sobre o River Plate por 5 a 1, pela fase de grupos da Libertadores da América. O veterano nem havia entrado em campo na partida, mas foi sorteado pela entidade para realizar o exame. Ele testou positivo para ostarina.

Ela é uma substância que tem ação anabolizante. Aumenta a massa muscular, a força, a performance e influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona.

Após a comprovação do doping acidental, o zagueiro foi punido em oito meses a partir do dia 19 de junho de 2023, data que iniciou a suspensão provisória.

Manoel tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. No Tricolor desde 2021, o zagueiro viveu seu melhor ano em 2022, quando formou dupla titular com Nino, atuou em 51 partidas, fez sete gols e deu duas assistências. No ano passado, o veterano só entrou em campo em 15 jogos.