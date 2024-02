Fluminense enfrenta o Sampaio - Divulgação / Fluminense

Publicado 08/02/2024 13:50

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada de 2024, Diego Costa, de 33 anos, está relacionado por Fernando Diniz para enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Além dele, a outra novidade é o retorno de Samuel Xavier, que ficou de fora do jogo contra o Bangu, e ainda não atuou em 2024.

O Fluminense deverá ir para campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Assim como aconteceu contra o Bangu, Renato Augusto, Antônio Carlos e David Terans, reforços para 2024, ficam no banco, que terá também a presença de Douglas Costa.

Marlon Santos e Gabriel Pires continuam desfalcando o Fluminense. O zagueiro não entrou em campo na temporada, por conta de dores no joelho, e o meia estreou pelo Fluminense na vitória sobre o Nova Iguaçu por 3 a 0, mas vem trabalhando para corrigir um problema físico.

Reforço do Fluminense para a temporada, Jan Lucumí segue evoluindo na preparação física, mas precisará de um pouco mais de tempo para entrar em campo. Por conta disso, o colombiano ainda não poderá fazer sua estreia.