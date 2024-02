Richarlison é um dos destaques do Tottenham na temporada 2023/2024 da Premier League - Adrian Dennis / AFP

Publicado 08/02/2024 15:40

Inglaterra - O atacante Richarlison está entre os indicados para a premiação de melhor jogador do mês de janeiro no Campeonato Inglês. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (8), e o brasileiro tem a concorrência do compatriota Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal.

Who is your @EASPORTSFC Player of the Month?Watch their highlights and vote: https://t.co/mPN5HlvGUJ pic.twitter.com/E7TjWemmJk — Premier League (@premierleague) February 8, 2024

Ao todo, Richarlison mandou a bola para as redes dez vezes na competição até aqui. Em janeiro, fez dois gols. Atualmente, o centroavante do Tottenham é o brasileiro que mais marcou nas principais ligas da Europa.



Em 2023, Richarlison passou por fase complicada e precisou de acompanhamento psicológico. Agora, inicia o ano como um dos principais jogadores do clube inglês.

Além de Gabriel Magalhães, ele concorre com Kevin De Bruyne, do Manchester City, Elijah Adebayo, do Luton Town, Diogo Jota, do Liverpool, e Conor Bradley, também dos Reds.

Vale lembrar que o vencedor do prêmio é decidido por votação popular. Além do troféu da Premier League, o melhor do mês recebe uma carta especial no jogo de futebol virtual EA SPORTS FC 24. O card tem atributos melhorados em relação à carta-base de acordo com o desempenho no mês de janeiro.