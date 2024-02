Maurício Noriega - Reprodução Internet

Publicado 08/02/2024 13:58

Rio - O comentarista Maurício Noriega é o novo reforço da editoria de Esportes da CNN Brasil. Fora da TV desde abril, quando foi demitido pelo Grupo Globo após 21 anos, o jornalista assinou com o canal de notícias para voltar ao ar. O anúncio foi feito pela emissora nesta quinta-feira (8).

Na CNN, Noriega participará todos os domingos do "Domingol com Benja", comandado pelo apresentador Benjamin Back. Além disso, estará três vezes por semana nos telejornais "CNN Novo Dia" e "Brasil Meio-Dia". Ele também terá um blog no site da emissora.

Nos 21 anos em que esteve na Globo, Maurício Noriega participou de coberturas importantes. Pelo SporTV, esteve em todas as Copas do Mundo desde 1990 e nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e do Rio, em 2016.