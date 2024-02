Parte frontal das medalhas olímpicas - Divulgação

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 anunciou, nesta quinta-feira (8), o design das medalhas que serão distribuídas para os atletas neste ano. A grande novidade é que cada uma delas possui uma peça central de ferro hexagonal de 18 gramas que já fez parte da Torre Eiffel.

Os pedaços da torre foram retirados durante as obras de reforma, no século XX, e preservados. Para as medalhas, as peças foram gravadas com a logomarca dos Jogos de Paris.



"Ao colocar fragmentos da Torre Eiffel no centro de suas medalhas, Paris 2024 espera deixar aos atletas uma memória inesquecível dos Jogos, de Paris e da França", explicou o Comitê, em nota oficial.

Já os Jogos Paralímpicos serão realizados algumas semanas depois das Olimpíadas, a partir do dia 28 de agosto. O Brasil também já garantiu dezenas de vagas para a competição, e a expectativa é que mantenha o status de potência mundial na disputa. Nas últimas quatro edições, atletas brasileiros colocaram o país no Top10 do quadro de medalhas.