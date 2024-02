Na atual temporada, Vini Jr marcou 11 gols e deu quatro assistências em 20 jogos - AFP

Publicado 08/02/2024 12:11

Espanha - Um dos destaques do Real Madrid, Vini Jr melhorou da recente contratura na cervical e participou de parte do treino do clube nesta quinta-feira (8). O brasileiro segue se recuperando, mas evoluiu no tratamento e viu as chances de ser titular aumentarem diante do Girona, no sábado (10).

A definição da situação de Vini Jr sairá na véspera do duelo. É válido lembrar que está em disputa a liderança do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira (9), o técnico Carlo Ancelotti concederá entrevista coletiva.

O camisa 7 está com o problema na cervical desde a última semana. Ele seria, inclusive, titular no clássico diante do Atlético de Madrid, no dia 4, mas virou desfalque por causa das dores.



Vini Jr entrou em campo 20 vezes nesta temporada. Ao todo, marcou 11 gols e deu quatro assistências. O Real Madrid é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 58 pontos, dois a mais do que o Girona. Na próxima semana, o clube merengue faz o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig.