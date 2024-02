Matheus Buffa está de casa nova no KSW - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/02/2024 10:00

Ex-Contender Series e PFL MMA, Matheus Buffa está de casa nova. O peso pesado brasileiro assinou com o gigante polonês KSW, e já está de compromisso marcado, contra sérvio Darko Stosic, no dia 24 de fevereiro, em Gliwice, na Polônia.



"Estou muito feliz em estar fazendo parte do KSW, o maior evento da Europa. Sei que fazem grandes shows lá, dentro de estádios de futebol, e estou ansioso para ver isso de perto", declarou o lutador de 31 anos.



Por falar nos grandiosos shows promovidos pela companhia polonesa, que chama a atenção por lotar estádios de futebol, o atleta da CMSystem garante que está blindado contra possíveis pressões.



"Com certeza, eu estou acostumado com esse tipo de pressão, seja qual for o evento. Lutei o Contender Series e fui finalista PFL, tenho quase 30 lutas como profissional e estou pronto para os desafios no KSW", destacou.