Gelson Ricken vai representar o Botafogo na Seleção brasileira de Judô(Foto: Divulgação)

Publicado 06/02/2024 09:00

O Botafogo Judô superou times de tradição como América, Flamengo e Vasco e foi a segunda melhor equipe carioca, ficando atrás somente do Instituto Reação, no na classe sub 18 do Meeting Nacional, disputado nesta quinta-feira (1/02), no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.



A competição, que foi a primeira de 2024 disputada pelos alvinegros, serviu como seletiva para a seleção brasileira de base. Pelo Botafogo Judô se classificou para representar o Brasil como titular o atleta Gelson Ricken, que conquistou o ouro na categoria até 90kg, na classe sub-18.