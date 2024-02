Bambam quer apostar R$ 10 mil com Igão, de que vence Pópó no FMS 4 - (Foto: Reprodução)

O campeão da primeira edição do reality show "Big Brother Brasil", Kleber Bambam, deu mais um prova que está extremamente confiante para o confronto no Boxe contra seu grande rival, Acelino Popó Freitas, com quem irá protagonizar no dia 24 de fevereiro, em São Paulo, a luta principal da quarta edição do Fight Music Show.



O paulista usou as redes sociais para propor um desafio ao influenciador Igão, que apresenta o podcast "PodPah", que declarou recentemente em um dos episódios de seu programa que Popó irá amassar o ex-BBB. Por sua vez, Bambam "intimou" o Youtuber para uma aposta de R$ 10 mil no vencedor da luta.



"Igão a gente não se conhece mas eu sou fã e do Mítico, o trabalho de vocês no 'PodPah' é excelente. Eu tenho a minha história e você a sua, quem sabe um dia eu vou aí bater um papo com vocês. Quero te dizer, para apostar seu dinheiro no Popó, está dado esse recado, aposte nele. O dia que for aí eu vou colocar R$ 10 mil na mesa, coloque R$ 10 mil comigo em espécie. Vamos apostar", declarou Bambam.



Aos 45 anos, Kléber Bambam fará sua estreia no Boxe, enquanto Popó que é três anos mais velho e tem uma experiência de 22 anos na nobre arte, onde fez 43 lutas profissionais e acumulou 41 vitórias, sendo tetracampeão mundial. Desde 2022, o baiano tem se dedicado a lutas de exibição sendo a estrela principal do Fight Music Show onde já fez três lutas.